Desde el Consejo Escolar de Ituzaingó aclararon que debido a este hecho no se dictarán clases mañana, pero que no corre peligro la continuidad del Ciclo Lectivo.

El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado en Las Heras y Olazábal, en el centro del distrito. Según se supo, las estufas quedan encendidas en piloto, a pesar de que por el feriado, hoy no se dictaron claeses.

Un aula de la Escuela Nº1 de Ituzaingó se incendió este lunes por la mañana luego de que, aparentemente, una cortina tocara una de las estufas. Las llamas se desparramaron por el salón pero gracias al pronto aviso de los vecinos no pasó a mayores.