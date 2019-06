También participaron del acto, el concejal Rodrigo Molinos; la subsecretaria Legal y Técnica del distrito, Patricia D’ Angelis; el subsecretario de Obras Públicas, Carlos Villarreal; el subsecretario de Planificación, Rodolfo Díaz Molina; la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galan; el presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, Darío Fernández Maguer; el presidente de la Unión de ex Combatientes de Tigre, Juan Santillán; y el delegado de Tigre Centro, Miguel Escalante.

El 14 de junio se conmemora el final del conflicto armado con el Reino Unido, por la recuperación de las Islas. En Tigre, la ceremonia alusiva inició en horas de la mañana en Paseo Victorica al 700, en el centro de la ciudad, con la presencia de la Unión de Ex Combatientes de Tigre, fuerzas armadas, efectivos de seguridad, instituciones y funcionarios.

“Hoy estamos homenajeando a todos aquellos que dejaron su vida en y por Malvinas, como así también a los ex combatientes que volvieron al continente y que hasta hoy siguen siendo nuestros héroes. El intendente Julio Zamora tiene la firme decisión de acompañar esta causa porque nos une a todos los argentinos, y debemos tenerla presente y viva en nuestros corazones”, expresó la presidente del Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, y agregó que “es fundamental que estén hoy las escuelas, debemos transmitirle este mensaje a las nuevas generaciones”.