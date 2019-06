“Es una prueba piloto porque la idea es que después se haga sectorial, o sea que cada uno de los rubros que son 27 en Malvinas Argentinas, puedan ir haciendo mesas especializadas para incentivar la producción y fundamentalmente levantarla, conectándolos no solo con lo local sino también con lo nacional”, agregó el funcionario de la Comuna.

This site is protected by wp-copyrightpro.com