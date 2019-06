“Tenemos el desafío no sólo de decirle sino de mostrarle a la gente que hay un modelo que cree que la forma de salir adelante es con trabajo, con apoyo a las pymes, a la producción nacional, a la salud y a la educación”, describió. Y agregó: “Como decía ayer Alberto, estamos hoy acá porque tenemos el desafío de proponer un camino superador, de igualdad, en donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com