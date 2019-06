El fallo se dio en el corredor eléctrico que va desde la central de Yacyretá hacia Buenos Aires, en una de las tres líneas de alta tensión que opera Transener. “Hay una falla, no sabemos el motivo pero muy probablemente sea por la humedad que generó algun desperfecto en el sistema de protección, como perdida de aislación, y eso arrastró a otra línea y a toda la central”, explicó Juan Alberto Luchilo, subsecretario del Mercado Eléctrico.

