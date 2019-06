“Puso un límite en su conducta política y personal. Le dijo a alguien mi límite es esto, al pasado no vuelvo”, remarcó su esposo, el líder de los Gastronómicos, quien además, criticó a Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri. “No sabía que era el Lionel Messi de las soluciones. Ahora es la figura descollante de esta manga de inútiles que nos gobiernan hoy”, lanzó.

“Hay un sector que no quiere a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner. A ese sector vamos a ir a buscar, y creo que en la elección va a haber una sorpresa”, prosiguió. Asimismo, remarcó que nuestros candidatos han dado pruebas de capacidad y honestidad a lo largo de su carrera, y del otro lado, no vemos lo mismo, y eso va a prevalecer a la hora del voto”. “Nosotros queremos que Roberto Lavagna sea el próximo presidente de todos los argentinos”, reiteró.

Por su parte, Escalante explicó que “nuestro conductor, Luis Barrionuevo, es uno de los artífices de la candidatura presidencial del ex ministro de Economía, y desde San Martín trabajamos para que sea presidente”. “Generamos los consensos necesarios y estamos armando con los diferentes sectores una lista competitiva para el distrito, continuó.

La conforman, entre otros, Horacio García, del Sindicato de Comercio; Álvaro Escalante, de Gastronómicos; la concejal camañista Mirta Ward; el hombre de Juan Manuel Urtubey en el distrito, Germán Pavone; el socialista Germán Svagelj; el ex kirchnerista Sebastián Libonati; Armando Capriotti, hombre de Luis Barrionuevo; y los concejales Mabel Camerota, Pichi Cristani, Antonio Mazza y Daniel Mollo.