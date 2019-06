En Argentina, más del 30 por ciento de las mujeres no cumplen con los controles prenatales y casi 1 de cada 10 tienen su primer contacto con el sistema de salud en el momento del parto.

Acceso simple y escalable, ya que no requiere adaptación geográfica o costo adicional, es un puente entre la accesibilidad a los servicios de salud para una población que está lejos de él. Se ha demostrado que los controles prenatales adecuados -5 o más durante el embarazo- y oportunos -primer control dentro de las primeras 13 semanas de gestación- reducen la mortalidad materna e infantil.