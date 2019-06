Para la directora Celeste Villacorta “esa es la importancia y el orgullo que uno siente de garantizarle el derecho a ir a una escuela a un chico que durante diez años no tuvo respuesta. Que nosotros podamos dar este servicio a nivel municipal y que sea una política de estado y que esté en la agenda de nuestro intendente, es más que satisfactorio”.

Hay chicos que sin el servicio no podrían salir de sus casas y en varios casos fue gracias a los móviles que pudieron escolarizarse por primera vez. Los usuarios de sillas de ruedas son los que más dificultades tienen al momento de acceder al transporte público. Por eso aunque antes se establecían puntos de encuentro, ahora se cuenta con la logística necesaria para que el transporte pase casa por casa.

“Para mí es un orgullo porque como gestión estamos pudiendo dar respuesta a esas necesidades. Es emocionante porque muchas de esas familias son mamás solas que necesitan salir a trabajar para mantenerse y mantener a sus hijos. Que nosotros podamos brindarles el servicio y que ellas puedan ir con la tranquilidad de que sus hijos están bien cuidados y que llegan a la escuela, para mí es emocionante porque sabemos que las estamos ayudando. Más en este contexto donde hay tanta precariedad y tantas dificultades a nivel económico y de empleo. Hay muchas familias que viven de changas y no tienen horarios fijos y necesitan una estructura de vida”, contó la funcionaria.

Las solicitudes de las familias llegan a la dirección por medio del trabajo articulado entre las escuelas y las trabajadoras sociales, luego de una evaluación de la situación familiar de cada caso particular. En la dirección hay, además, un servicio social a través del cual las trabajadoras sociales dan respuesta a la demanda de mejoras habitacionales, solicitudes de sillas de ruedas o prótesis.

El servicio de transporte es una de las necesidades básicas de las familias con vulnerabilidad social del Municipio, que dependen de la Dirección de Discapacidad como único medio para enviar a los chicos a la escuela. “Cualquier persona que quiera trabajar acá tiene que tener una cuota deamor, de simpatía y de paciencia, porque si no es imposible. Nosotros como directivos vemos los perfiles: quién va para celador, para chofer. Tenemos esa evaluación previa porque ellos, en cierto punto, terminan siendo parte de la familia”, relató Celeste Villacorta, directora de Discapacidad.

Entre todos los servicios y atenciones diarias que brinda la Dirección de Discapacidad de Malvinas Argentinas, que se creó en 2015, también cuenta con tres móviles propios para transportar a 62 chicos malvinenses que van a distintas escuelas especiales, como la Escuela 502 de Villa de Mayo y Bella Vista, el taller protegido “Mi futuro”, el Centro de Formación Laboral 1 de San Miguel, y las Escuelas 502 y 503 de José C. Paz.