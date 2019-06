“Hoy hay desigualdad no solo en lo político, sino también en lo sindical, lo judicial y en muchos otros ámbitos en donde tenemos que luchar por la paridad de género”, comentó, y reveló que “en San Martín somos 9 concejalas sobre 24, y en Argentina hay una mujer intendente cada 10”. “Buscamos el equilibrio y hoy damos un paso en ese sentido. La paridad es un derecho y nos lo merecemos”, cerró.

“Tenemos que acompañar a las compañeras de San Martín y de todos los distritos que padecen eso. La mujer que es desplazada tiene que ser reemplazada por la mujer que continúa en la lista, no por un hombre”, concluyó.

“Tenemos ciertas debilidades en la política que queremos revertir”, mencionó la edil del Frente Renovador, y planteó que “estamos en un proceso de transformar esa realidad, y ayudar a esas compañeras que muchas veces no quieren ir a una dirección municipal en un distrito, como les ha pasado a muchas, y dejar esos espacios que son ocupados por hombres”.

No pudieron estar presentes por cuestiones de agenda, Mabel Camerota, integrante del bloque oficialista pero hoy cerca del lavagnismo; y Verónica Dalmon, de Cambiemos. Ambas, acompañaron la creación de la red con su firma.