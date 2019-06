​​El Banco Ciudad, junto a la Fundación “No me olvides”, realizó un acto de homenaje a los ex combatientes de Malvinas de la entidad, durante la conmemoración del “Día de la afirmación de los derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico”. El mismo tuvo lugar en la Casa Matriz* de la entidad financiera, cita en Florida 302 CABA.

Para dar inicio al acto, la banda musical “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Infantería 1de Patricios interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha de las Malvinas, en la esquina de Florida y Sarmiento. Luego, el encuentro continuó en el auditorio “Manuel Belgrano” de la institución, con la presencia de los ex combatientes que se desempeñan en Banco Ciudad, familiares de soldados caídos en Malvinas, el titular de la Fundación “No me olvides”, Julio Aro, del Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, del presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, de la historiadora y escritora María Sáenz Quesada y de las autoridades del Banco Ciudad, encabezadas por su presidente Javier Ortiz Batalla.

Javier Ortiz Batalla dio la bienvenida a todos los presentes y señaló que “nuestra institución acompaña con mucho orgullo a sus ex combatientes, fomentando las expresiones de respeto y reconocimiento, y dando impulso a iniciativas de organizaciones, como la Fundación No me olvides, de las que ellos también son parte. Asimismo es importante recordar la historia de las islas y sus primeros pobladores, los ‘gauchos malvinenses´, que dan sustento contundente y legitiman nuestro reclamo de soberanía”.

El Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, comunicó al auditorio la noticia de la identificación del soldado número 113, y destacó que “estamos cada día más cerca de concluir este exitoso plan humanitario, que es producto del trabajo conjunto y del compromiso del Estado argentino en dar respuestas a la sociedad y a los familiares y allegados de nuestros 122 compatriotas que yacen en Malvinas”

Celso Farías, Andrés Fernández y Alfredo Franzese, todos ex combatientes y compañeros en Banco Ciudad recordaron algunos de los momentos vividos durante el conflicto bélico, y compartieron la emoción por el homenaje con los familiares de los soldados Daniel Ugalde, Elbio Eduardo Araujo y Marcelo Daniel Massad, caídos en Malvinas.

A su turno, el presidente de la Fundación, Julio Aro, repasó el proyecto de recuperación de la identidad de nuestros soldados para devolverles la historia, para reencontrarlos con sus seres queridos, amigos y compatriotas y también mencionó el trabajo que se hace desde la fundación para “malvinizar” a la ciudadanía. En este sentido, desde la fundación se organizan, entre otras actividades, viajes de estudiantes de diferentes escuelas del país a conocer las islas.

Para finalizar, la historiadora y escritora María Sáenz Quesada brindó una reseña desde los orígenes de los primeros colonos, evocó a los sucesivos pobladores y sus vínculos con el continente y enfatizó, en el cierre, sobre la importancia de iniciativas concretas, como las que lleva adelante la Fundación “No me Olvides”, en contraposición con la memoria líquida y el patriotismo declamado que poco o nada suman al reclamo de soberanía.

Acerca de Fundación No Me Olvides

Creada en octubre de 2008 por Julio Aro con el objetivo de devolverle la identidad a aquellos caídos cuyas tumbas decían “Soldado Argentino solo conocido por Dios”. En 2017, tras un largo camino dando a conocer el “proyecto ADN” y conectando a autoridades y personalidades argentinas y británicas, logró que 90 héroes enterrados en el cementerio de Darwin recuperaran su identidad.

Está conformada por madres de caídos en la Guerra de Malvinas, ex combatientes y civiles que adhieren a esta causa. Su principal objetivo es otorgar una mejora en la calidad de vida de las personas que padecen estrés post-traumático y/o trastornos físicos o psíquicos originados en la vivencia de situaciones violentas personales o en sus grupos familiares. Acompañan a los familiares de aquellos que no pudieron volver de la guerra o han fallecido a consecuencia de secuelas, haciéndolos participes de los diferentes proyectos que lleva adelante la fundación.

10 de junio: Día de la afirmación de los derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico.

En noviembre de 1973, se sancionó en Argentina la Ley 20.561, con la cual se fijó el 10 de junio como día oportuno para expresar y reafirmar el reclamo de soberanía sobre los territorios de las islas Malvinas e inmediaciones, actualmente dominadas por el gobierno británico. La elección de esta fecha radica en que el mismo día, pero de 1829, se creó la primera Comandancia Política y Militar, para cuya gobernación se designó a D. Luis Vernet, a quien, de esta manera, se lo convirtió en el primer gobernador de las islas Malvinas y adyacencias al Cabo de Hornos.