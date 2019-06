En cuanto a lo que ocurre a nivel provincial, aseguró que “la gobernadora María Eugenia Vidal va a anunciar la formula la semana que viene”, y que aún no está definido quien lo acompañará. “Voy a respetar esa decisión, y si decide que vuelva a acompañarlo Daniel Salvador vamos a estar todos contentos, porque hemos trabajado muy bien con él”, afirmó. “Que ella elija al candidato que sienta que tiene que acompañarlo”, cerró.

Para Jorge Macri, la decisión del presidente “muestra apertura y generosidad”, ya que “incorpora a alguien que no es de su equipo histórico”. “Es muy bueno que nuestro espacio siga creciendo y abriéndose a miradas distintas”, señaló, y reiteró que “se está reconociendo a alguien valioso”.

“Conoce muy bien el Senado y el rol legislativo, por lo que creo que si nos toca ser gobierno nos va a ayudar muy bien”, remarcó, y planteó que Es un puente de vinculo con otros sectores que han querido acercarse a Cambiemos y no lo lograron”. “Nos va a generar mejor dialogo con muchos sectores”, declaró.

