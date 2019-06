El hombre y la adolescente estuvieron adentro del consultorio durante 45 minutos y al salir ya no encontraron la camioneta que habían dejado estacionada a unos 150 metros del lugar con las dos personas a bordo.

“Mi hijo va al mismo colegio que el nene, por eso sabía del caso. Estuve toda la noche preocupada. Hoy salí de casa y a dos cuadras vi la camioneta. Reconocí los dos últimos números de la patente. La señora no entendía, me preguntaba qué pasaba”, dijo Arregui.