El encuentro detalló el alcance de la normativa vigente que, entre otras cosas, garantiza el derecho a tener un parto normal; que se respeten los tiempos; que no se discrimine; que se respete su intimidad; que se pueda elegir a la persona que las acompañará durante el trabajo de parto, el parto y el posparto; que el bebé esté en su cuna al lado de la madre, durante toda la internación, a menos que necesite cuidados especiales; que la madre y su familia reciban toda la información necesaria, en un lenguaje claro, sobre su estado y la evolución del parto y del bebé; y conocer los beneficios de amamantar y los cuidados que necesitan tanto el recién nacido como la madre en esta etapa de la vida.

“La sanción de la ley nacional que defiende los derechos de las madres, los recién nacidos y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y post parto, testifica que algo no hicimos bien como representantes de la salud”, dijo la profesional.