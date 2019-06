La Asociación Médica Argentina distinguió anoche al ex ministro de Salud de la provincia de Buenos...

“Sepan que a ninguno de nosotros nos mueve una vocación personal de poder. Hemos y he resignado cualquier tipo de ambición personal, porque lo que quiero es acompañar a nuestros pueblos en esta enorme gesta colectiva”, sentenció, al referirse al flamante espacio Consenso Federal 2030. “Hay vida en Argentina sin Macri y sin Cristina y esa vida es mucho mejor”, aseveró.