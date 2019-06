Desde 1915 en la estación de Retiro no se realizaban obras, aunque en 1982 el edificio fuera declarado monumento nacional. Hoy, 104 años después, en la terminal de trenes de la línea San Martín se está llevando a cabo una histórica remodelación que se espera esté terminada para la segunda mitad del año. Este alentador panorama fue el que se encontró Lucas Delfino durante su recorrida por la obra.

This site is protected by wp-copyrightpro.com