Y luego, Fabián Alessandrini, titular de ATE Zona Norte, entendió que se trata de “un muy buen acuerdo salarial”. “Es un 35% en total, que se suma al 7% del año pasado pero que está en el presupuesto de este año. Además las cuotas son cercanas, más que en otros momentos, y tenemos el compromiso para el pago del bono de fin de año”, detalló, al tiempo que aclaró que “nosotros no necesitamos firmar ninguna clausula gatillo, porque reconocemos que si hay que volver a sentarse lo podemos hacer”. “Si comparamos con lo que se está acordando a nivel nacional o provincial, o con el sector privado, esto se valora mucho más”, concluyó.

“Las primeras cuotas se pagan muy rápido, y hemos adelantado el acuerdo paritario como otros años para que impacte en el aguinaldo. Históricamente eso ocurría en julio a agosto, y en nuestra gestión eso dejo de pasar, porque entendemos que es una manera de ayudar al trabajador”, agregó Jorge Macri. “Si nos toca seguir siendo gobierno vamos a sostener esta política”, aseveró, y planteó que “un municipio funciona no solo porque un intendente quiere, sino porque miles de trabajadores municipales todos los días brindan un buen servicio”.