Con referencia a propuestas sobre la Reserva de Biosfera que no consideran a vecinos ni a productores...

Llamativamente, no aparece en la carta la firma de la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión de Tigre, Roxana López, representante de La Cámpora en el distrito.

El Partido Justicialista de Tigre, conducido por el actual intendente de Tigre, les solicita a las autoridades nacionales y provinciales del partido y a los precandidatos del nuevo frente, en una carta firmada por el propio Julio Zamora, que no se proscriba su candidatura y poder participar de una PASO. La representante de La Cámpora no suscribió el documento.