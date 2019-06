“Necesitamos poner en marcha muy rápidamente este Delta que hace muchos años viene deprimido. Imaginamos un Delta pujante, un sector productivo muy importante de la Provincia de Buenos Aires que lo ha sido durante muchísimos años, fundamentalmente por la producción forestal pero también por el gran trabajo que hizo el INTA durante los últimos años. Se han diversificado distintas producciones y no podemos imaginar un Delta que no sea productivo, poblado y en pleno desarrollo”, concluyó.

El director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, explicó: “Esto tiene que ver con la postura que tomó el Municipio respecto del llamado ‘Corredor Azul’, conversatorio relativo al ordenamiento ambiental territorial que lleva adelante la Fundación Humedales. En las últimas reuniones se desconocieron cuestiones tan importantes como la Reserva de Biosfera y no se incluyó a sus productores, nada más ni nada menos que sus habitantes. Por ello, el Municipio ha tomado una postura muy dura al respecto; es imposible que avale cualquier gestión de ordenamiento territorial que no incluya a cada uno de los representantes de las instituciones productivas intermedias del Delta”.

En las instalaciones de la Quinta El Ombú, el Municipio realizó una reunión con productores del Delta y sus representantes, donde se planteó una posición de defensa de los mismos en referencia a propuestas de ordenamiento ambiental territorial que no los tienen en cuenta, acordándose la redacción de un documento.

