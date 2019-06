Bajo el lema de “La transformación de las ciudades”, la clase constó de tres bloques en los que tanto Tagliaferro, Abella y Valenzuela expusieron sobre los desafíos a los que se enfrentaron durante sus gestiones. Además, destacaron el rol de Lucas como subsecretario de Relaciones Municipales y coincidieron en que será un dirigente ejemplar. “Vemos en Lucas una gran convicción por llevar el cambio a todos los vecinos de Hurlingham. Con este gran equipo no tenemos dudas de que será el próximo Intendente”, aseguraron.

