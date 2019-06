“Consideramos que el 7 de agosto no está en juego la conducción de ATE sino que la construcción de un dato político. Descontamos que vamos a ganar pero queremos hacerlo de manera contundente para demostrar que nuestras políticas son en defensa del salario y la fuente laboral”, afirmó.

Luego, en el marco del plenario, De Isasi remarcó la importancia de “construir la fuerza necesaria para ganar derechos”. “Es muy necesario no dejar la calle y derrotar las políticas que encarna Mauricio Macri”, afirmó.

Además, hizo hincapié en el compromiso asumido por el jefe comunal de pasar a planta permanente a aquellos trabajadores “que no tienen estabilidad”. “Fue una reunión importante porque a esto le siguió ver qué hacemos con el circuito del Estado con una propuesta productiva”, agregó.