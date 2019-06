De esta forma, Juan Manuel Urtubey presentó el espacio que surgió entre su sector de Alternativa Federal y Consenso 19, la agrupación del ex ministro de Economía, cuyo acercamiento se aceleró tras la decisión del senador Miguel Angel Pichetto de integrar como precandidato a vicepresidente la fórmula que encabezará el presidente Mauricio Macri.

“Vengo, como lo hice con cada uno de los dirigentes de esta provincia y de cada una de las provincias argentinas, a reconocer en ustedes el valor de la palabra empeñada, esa palabra que nosotros le dimos a nuestra gente que sufre, que no íbamos a claudicar, que no nos vamos a ir por el camino fácil, que vamos a caminar juntos para construir la dignidad de este pueblo. Hay futuro en la Argentina y lo vamos a hacer con Consenso Federal 2030”, finalizó el precandidato a vicepresidente.

“Sepan que a ninguno de nosotros nos mueve una vocación personal de poder. Hemos y he resignado cualquier tipo de ambición personal, porque lo que quiero es acompañar a nuestros pueblos en esta enorme gesta colectiva”, sentenció, al referirse al flamante espacio Consenso Federal 2030. “Hay vida en Argentina sin Macri y sin Cristina y esa vida es mucho mejor”, aseveró.

Venimos nosotros a devolverles el futuro que les arrebataron con la corrupción, que les arrebataron con la ineficiencia, que les arrebataron con la insensibilidad. Venimos a devolver una Argentina con dignidad, una Argentina en donde el amor pueda mucho más que el odio, una Argentina en donde la dignidad del trabajo no se vea pisoteada por aquellos que, discutiendo posiciones de poder, se olvidan de su palabra y su compromiso con los humildes”, agregó el salteño, y afirmó: “Junto a Roberto Lavagna estamos caminando para devolver el futuro a la Argentina”.