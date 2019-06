La Asociación Médica Argentina distinguió anoche al ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia, con el Premio a la Gestión de Calidad en Salud por su trabajo de “Acreditación de hospitales públicos provinciales” que implementó entre los años 2013 y 2015, a través del cual se logró que cuatro centros de salud bonaerenses acreditaran los máximos estándares de calidad.

