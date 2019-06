En la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, encabezará la lista en la que estará acompañado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.

Otro asunto que quedó inconcluso en este acuerdo y que preocupa a Massa es Tigre, el municipio que lleva su marca y desde donde se catapultó a la política nacional. Allí, el líder del Frente Renovador pretende imponer a su esposa, Malena Galmarini, como candidata a intendenta, pero el actual jefe comunal, Julio Zamora, no se quiere bajar del proyecto de reelección y reclama que, por lo menos, le dejen competir en las PASO.

Ese es el caso de Sergio Massa y el kirchnerismo. El Frente Renovador estará inscripto en ese espacio pero después el tigrense, junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, deberán negociar cargos o bien que le den al ex diputado nacional la posibilidad de disputar una interna con la fórmula Fernández-Fernández.

Horas después de que el presidente Mauricio Macri moviera el tablero político al anunciar que el senador peronista Miguel Ángel Pichetto lo acompañará como candidato a vice, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el gobernador Juan Manuel Urtubey sellaron su acuerdo y le dieron forma a “Consenso Federal 2030”.

Cambiemos, con la incorporación de Pichetto, mutó a “Juntos por el Cambio”; Massa será parte del “Frente de Todos” junto con el kirchnerismo, aunque no está definido si el espacio tendrá PASO o no; y Lavagna y Urtubey apuestan a “Consenso Federal 2030”.