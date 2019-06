Semanas atrás, una vecina de San Andrés sufrió el robo de su casa. Rompieron la reja del patio trasero, ingresaron y revolvieron todo, provocando destrozos al no encontrar dinero. Ayer a la mañana captó con su celular a un delincuente cuando intentaba entrar al domicilio por los techos.

