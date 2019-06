Mientras la inflación sigue subiendo, y cuando ya acumula un 18% de aumento en lo que va del año, Federico Achával expresó que “este gobierno insiste con cargar sobre las espaldas de la gente el problema de la inflación, de sus ajustes y su incapacidad para hacer funcionar la economía”. “No puede ser la inmensa mayoría de los argentinos la que pague todos los errores que cometen unos pocos”, declaró.

“Dijeron que iban a terminar con la inflación, y en lo que va de su gestión el acumulado ya es del 215,4%. Dijeron que iban por la pobreza cero, y con su gobierno más de un 50% de los niños y jóvenes hoy viven sin sus necesidades básicas satisfechas”, observó.

El dirigente del Frente Pilarense continuó diciendo: “Le desorganizaron la vida a la gente al punto que hay madres que nos cuentan que antes podían comprarle a sus hijos los útiles para ir a la escuela, y que hoy no sólo no pueden pagar eso sino que además tienen que pensar dos veces antes de comprar algo tan básico como un sachet de leche. O que nos dicen que en su casa tienen que elegir si los chicos toman el vaso de leche al desayuno o en la merienda, porque para las dos cosas no alcanza”.

Achával señaló: “Eso es lo que produce una economía en donde algo tan fundamental como la canasta alimentaria sube más de un 60% en 12 meses”. En ese sentido afirmó que “cada nueva suba en el precio de los alimentos son más hogares con heladeras vacías”. Y remató: “Por eso este gobierno es el de la tristeza y el hambre”.

Para cerrar dijo que “el modelo de la lógica financiera, del ajuste, de la falta de consumo y de la desinversión no se sostiene, y lo muestran los números y lo dicen miles de pilarenses y de argentinos que están cansados de los errores de Cambiemos y que piden que este gobierno se termine”.