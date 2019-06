Consultado sobre el cónclave del Partido Justicialista nacional y el Frente Renovador, Zamora expresó: “Me parece bien que se incorporen otros espacios políticos. Nosotros venimos trabajando en la unidad desde hace un año y medio y seguiremos por este camino para llevarle dignidad a nuestra comunidad”, y agregó: “Han querido impugnar mi candidatura, pero eso es antidemocrático y no tiene nada que ver con lo que estamos construyendo. Apelo a las autoridades del Partido Justicialista para que haya elecciones limpias y transparentes”.

