Y agregó: “Tenemos en nuestra área de Desarrollo Humano Políticas de Género, Servicio Local y de Infancia; continuamos asistiendo a las familias en su casa aun con estos problemas. Además del Hospital Municipal para hacer los controles, ahora tenemos la posibilidad de cerrar el círculo con la Fiscalía y Comisaría de la Familia. Por eso, es importante que nuestras familias no estén deambulando en otros distritos -hoy viajar es caro para quienes están viviendo al límite económico o con carencias- y que la fiscalía como la comisaría cuenten con el personal que nos hace falta, dándonos la posibilidad de una respuesta más ágil y rápida, y el vecino encuentre la solución cuando está pasando momentos difíciles”.

