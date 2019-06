Esta política sustentable dio como resultado una reducción de casi un 25 por ciento durante el último semestre en la cantidad de basura que se envía a enterrar al Ceamse, lo que representa 5 mil toneladas menos. Una cifra que conlleva un beneficio no sólo ambiental sino también económico ya que San Isidro logró ahorrar 3 millones de pesos, fondos que son invertidos en nuevas políticas para el cuidado del medioambiente.

