“Ya llevamos junto al Municipio un trabajo en conjunto de más de 10 años. Uno de nuestros pilares es la educación y creemos que a través de esta iniciativa no solo se ayuda a mejorar la salud de los chicos, sino también su proceso de aprendizaje”, expresó Silvina Echeverría, gerenta de Recursos Humanos Corporativo de Volkswagen Argentina.

El jefe comunal además hizo referencia a la ampliación del Hospital Oftalmológico de Troncos del Talar y adelantó que este año el servicio se fortalecerá con más consultorios, prácticas y especialidades. “Es un lugar donde hoy hay más de 400 mil prácticas y 90 mil consultas anuales, y es una referencia no solo de Tigre, sino de toda la zona, con el horizonte de ampliar y mejorar nuestros servicios”, indicó.