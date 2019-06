Este trabajo no solo favorece la cuestión visual y genera un ambiente más cómodo a los vecinos, sino también más seguro. “Todas las reformas que se van a ir haciendo colaboran con la prevención en seguridad. La idea es siempre seguir avanzando en pos de mejorar los espacios públicos y recuperarlos para la gente”, comentó Leo Nardini.

This site is protected by wp-copyrightpro.com