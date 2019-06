Se trataba de un Toyota Etios que había estado implicado en diversos robos dentro de San Miguel y en municipios aledaños. Rápidamente, operadores del COM dieron aviso a la Policía Municipal, que logró interceptar al vehículo en la esquina de Remigio López y Marcos Paz, a escasas cuadras del límite con José C. Paz.

El hecho ocurrió el viernes a la mañana, cuando en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Miguel se activó una alerta por el ingreso de un auto con pedido de captura, previamente cargado en la lista negra del sistema de monitoreo.