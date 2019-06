En ese sentido, Achával resaltó que “El Concejo Móvil es una herramienta para representarlos. A pesar de que en la mayoría de los casos no está en nuestras manos la solución a los temas que se plantean, los vecinos valoran que haya alguien que los escuche”.

Achával aseguró que “como esta, son muchísimas las historias que se repiten en cada lugar al que vamos”. Y agregó: “La gente nos dice que lleva meses haciendo los reclamos y que termina por resignarse. Siente que a este gobierno no le importa lo que pasa en los barrios y terminan por aprender a convivir con el problema”.

“En estos 3 años los vecinos vieron crecer el abandono de sus barrios. Y eso se ve reflejado en los 100 proyectos que llevamos al Concejo Deliberante, con necesidades que los pilarenses le piden al gobierno de Ducoté que resuelva”, declaró Achával. Y contó: “Es, por ejemplo, lo que le pasa a una joven, como la que el otro día escuchamos en Agustoni, que nos decía que es la tercera vez que le roban su bicicleta en su propia casa y que en la comisaría no le quieren tomar la denuncia. Y esa bicicleta es para ella el único medio de transporte para ir a trabajar y llevar a su hijo a la escuela”.

Achával: “Los pilarenses están cansados de que Ducoté no los escuche”