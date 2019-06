El campeonato mundial de Futsal Down es una oportunidad para incentivar el deporte inclusivo, cultivar valores e integrar a la comunidad a través de un torneo internacional, complementando un papel social y una competencia saludable.

En el encuentro, el jefe comunal dialogó con Sergio y su tío, Horacio, quienes describieron el camino y esfuerzo realizado durante estos años. “Como familia lo hemos acompañado en este proceso para que pueda desarrollarse y destacarse en el deporte. Quiero dar las gracias al Municipio, porque siempre ha estado presente. Gracias a Dios somos de Tigre, ya que escuchamos historias de otros distritos en donde el Estado municipal no apoya este tipo de actividades deportivas inclusivas”, dijo el mayor.

“Los Halcones” -nombre que recibe la selección argentina de Futsal con Síndrome de Down- llegó a la final superando a Chile, Portugal, Perú e Italia. Luego de vencer 5-2 al conjunto italiano, el equipo nacional perdió la final contra Brasil por 7-5.

“Es increíble el crecimiento que viene sosteniendo nuestro distrito en materia deportiva en los últimos años. En este caso nos toca felicitar a Sergio que, junto a su equipo, se consagraron subcampeones del mundial de Futsal Down. Estamos muy contentos de sumar un vecino más de Tigre compitiendo a nivel internacional”, destacó Zamora.

En su despacho en el Palacio Municipal, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió a Sergio Salto, vecino de Ricardo Rojas que recientemente representó a la Argentina en el mundial de Futsal Down, donde obtuvo el subcampeonato. El certamen se disputó los primeros días de junio en la ciudad de San Pablo, Brasil, y fue la primera vez que el conjunto nacional participa del torneo.

El intendente de Tigre se reunió con el vecino de Ricardo Rojas, jugador de la selección argentina de Futsal con Síndrome de Down que participó del certamen internacional en Brasil. Felicitó al deportista por su logro y le entregó una placa en reconocimiento por su esfuerzo.

Julio Zamora distinguió al vecino Sergio Salto por el subcampeonato en el mundial de Futsal Down