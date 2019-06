Además hizo un racconto de los avances alcanzados durante los años de gobierno kirchnerista hasta que en 2015 “recibimos un golpe, porque la gente pensaba si Mauricio Macri era rico no iba a robar, pero no dudó para blanquearse en acusar a su propio padre de corrupto”, dijo.

Finalmente, Rubén ‘Cholo’ García, a cargo de la Confederación de Trabajadores Municipales, enalteció la figura del ex presidente Nestor Kirchner quien “legalizó la Federación y la Confederación, y nos dio un instrumento para defender nuestros derechos”.

“Lo que ha hecho Cristina Kirchner en estos últimos tiempos fue fundamental, nadie pensaba”, exclamó, y no dudo en que será la próxima vicepresidente de la Nación, junto a Alberto Fernández como presidente.

Hugo Curto prontamente alineó su discurso a la necesidad de unidad que expresaron todos. “Hoy me toca la responsabilidad de armar un grupo de compañeros para que todos juntos podamos luchar, para que le próximo intendente sea un peronista y desterremos para siempre este gobierno mentiroso, liberal, que vino a través de la mentira”, declaró Recordó como Mauricio Macri “estafó al frente de Fiat -SEVEL- a los trabajadores y al Estado”, y criticó la actualidad de “inflación, desocupación, cierre de fábricas, cierre de comercios y la toma de una deuda con el FMI”.

El encuentro se desarrolló en la Sociedad de Fomento de Pablo Podestá y contó con la presencia de Rubén ‘Cholo’ García, secretario de la FESIMUBO; el ex intendente Hugo Curto; el diputado provincial del Partido Justicialista, Juan Debandi; y concejales encabezados por Máximo Rodríguez, entre otros.