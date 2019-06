Por su parte, Carlos Bergandi, concejal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del HCD sanfernandino, señaló: “Nos dirigimos al arroyo Tuyú Paré para realizar un reconocimiento de un ex centro clandestino de detención, acompañando a los sobrevivientes de esa época espantosa que vivió el país hace más de 40 años. Venimos trabajando hace tiempo desde el Concejo Deliberante y con el equipo municipal de Derechos Humanos en conjunto con la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Hoy nosotros colaboramos con el transporte y acompañamos a los vecinos, que estaban agradecidos por participar de algo tan importante para nuestra sociedad”.

La coordinadora de Derechos Humanos y Culto de San Fernando, Cristina Maderna, explicó: “Hoy dimos un paso muy importante porque fuimos a reconocer el territorio de la quinta ´El Silencio´ como ex centro clandestino de detención. Fue un momento muy emotivo para esas personas que volvieron al lugar donde habían sido torturados. Se trata de una isla que pertenece al Delta de San Fernando y hoy se encuentra en manos de privados. Luego de 40 años, el 19 de septiembre vamos a llevar el cartel señalizando su pasado más oscuro”.