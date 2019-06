“Es muy positivo abrirles hoy el Honorable Concejo Deliberante, que se sientan parte y que lo conozcan. Muchos lo pisaron hoy por primera vez y eso no es un dato menor porque es acá donde se deciden las reglas de vida de los malvinenses. Nos llena de orgullo que ellos se empapen de la democracia de Malvinas Argentinas”, finalizó Sol Jiménez Coronel.

La idea de los encuentro surgió el año pasado desde la Unión de Centros de Estudiantes de Malvinas Argentinas. Este año, los estudiantes decidieron agregar un curso de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género, para que los chicos que no reciben esa formación en sus escuelas tengan la posibilidad de recibirla en los encuentros.