La concejal peronista participó Encuentro Latinoamericano de Jóvenes en Política, realizado en República Dominicana. “Es importante juntarse a charlar entre jóvenes de distintos países, que tienen distintos pensamientos y visiones, para poder nutrirnos de cada experiencia”, destacó.

El viernes pasado, la legisladora de San Martín, Georgina Bitz, expuso sobre “Participación política de la juventud en argentina” en el primer Encuentro Latinoamericano de Jóvenes en Política que se llevó a cabo en Santo Domigo, en República Dominicana.

“Es importante juntarse a charlar entre jóvenes de distintos países, que tienen distintos pensamientos y visiones, para poder nutrirnos de cada experiencia”, dijo la edil. “Además, conté mi historia, que comienza a los 21, cuando el intendente Gabriel Katopodis me eligió directora de Juventud del Municipio”, añadió.

“También conté nuestra historia, la de los jóvenes que comenzamos a participar en política gracias a Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Desde allí, todo comenzó a ser diferente”, añadió. “Aproveché el espacio también para hablar sobre la desigualdad de género que sufre la Argentina, donde se necesitan políticas públicas y presupuesto, algo que Cristina Fernández de Kirchner y Verónica Magario implementaran sin dudar”, aseveró.

“Creo que los jóvenes no nos resignamos a vivir con los problemas que nos interpelan hoy día, no nos resignamos a vivir con la desigualdad. Nos rebelamos frente a la desigualdad, nos rebelamos frente a la injusticia, nos rebelamos frente a aquello que no es correcto y creemos que se puede transformar. Tenemos la decisión, la convicción y la fuerza política para hacerlo”, sostuvo Bitz.

“No tengamos miedo de la palabra política”, sentenció. Y completó: “Hagamos política, porque si no la hacemos nosotros, los jóvenes, la harán otros por nosotros y seguramente no lo harán con la honestidad y la fuerza de la juventud”.

En el marco del primer Encuentro Latinoamericano de Jóvenes en Política, la concejal y otros participantes recorrieron la Liga Municipal de República Dominicana, el Congreso Nacional, el Palacio Presidencial, y fueron invitados a un programa televisivo.