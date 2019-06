Cientos de familias se acercaron al centro comercial de la ciudad para disfrutar de talleres de arte, gastronomía, kermesse, danza y un cierre musical con Queendom, uno de los mejores grupos tributo a Queen.

Más de 10 mil personas colmaron las principales calles del centro comercial de Beccar para disfrutar de la cuarta edición de la Romería, una fiesta cultural que estuvo llena de actividades para todos los vecinos.

Cientos de familias se reunieron para participar de los talleres de arte y kermesse, stands con juegos tecnológicos, shows de danza, variadas ofertas gastronómicas y un excelente cierre musical a cargo de Queendom, uno de los mejores grupos tributo a Queen.

El intendente Gustavo Posse recorrió la Romería y afirmó: “Que la gente pueda venir a jugar, presenciar espectáculos de excelente calidad y gratuitos, que participen organizaciones no gubernamentales, sumado a la intervención de los frentes de los comercios en manos de los artistas del barrio es muy gratificante y nos pone muy contentos”.

A su lado, Eleonora Jaureguiberry, subsecretaría general de Cultura, agregó: “Una vez más, lo que diseñamos se logró, que la gente de Beccar, sus vecinos y artistas, celebraran a Beccar. Una fiesta que cumplió cuatro años, pero ya es un clásico. Felices porque se trata de una construcción de fuertes lazos comunitarios en el espacio público que se va afianzando año tras año”.

La presencia de artistas locales comenzó a las 13:30, cuando Triciclo, el trío del barrio que a puro rock ganó en 2017 la primera edición del concurso municipal “San Isidro te escucha”, subió al escenario para empezar a calentar la tarde.

Siguió con Panceta y Los Papafritas, con su rock para la familia, y coreografías de danza infantil y danzas urbanas de la Casa de Cultura local. Luego Crew, que propuso rap, hip hop, poesía y baile contemporáneo, y dejó claro con Romina Sosa a la cabeza lo bueno que se hace en los barrios La Cava y San Cayetano, y como el arte puede ser senda vital para expresar y visibilizar distintas problemáticas sociales.

La Romería contó con la conducción desde el micrófono de Jonathan Vidal, banderines de cordón a cordón, clowns que contagiaron sonrisas y con la Agrupación Tradicional Argentina El Lazo que desplegó una gran parrilla en Garibaldi donde se asaron 100 kilos de carne y 600 chorizos, entre dos fuentes que frieron 1000 empanadas. Además, hubo talleres de monstruos, cocina, cookies, comic y serigrafía para los chicos.

“Este es mi barrio y me encanta que se haga el festejo de la Romería. Me gustó muchísimo la banda tributo a Queen. Me parecieron geniales”, remarcó Irene Gallardo.

“Sirve mucho para que la gente tenga distracciones y se genere el encuentro en comunidad, que el barrio se junte”, concluyó Miriam Paredes, de Olivos.