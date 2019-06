Adriana Salomonide, directora de la institución, señaló: “Estamos muy felices, emocionados de ver al jardín así, después de tanto tiempo. Agradecemos a la gestión del intendente Zamora y todo su equipo por este cambio hermoso. Los chicos aprenden jugando, así que era muy importante tener un espacio de juego, que no lo teníamos”.

Hasta el momento, el programa se implementó en once jardines de infantes del distrito. La iniciativa implica mayor seguridad para niños, mejores juegos para recreación con patios reacondicionados. Prevé avanzar también con la instalación de pantallas táctiles interactivas para facilitar la inclusión digital dentro de la educación.