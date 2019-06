El intendente Ramiro Tagliaferro destacó la iniciativa: “Estamos acercando los servicios de Salud a nuestros vecinos. Ahora no solamente llevamos vacunas, con el Vacunatorio Móvil, sino que también les acercamos la posibilidad de ayudar a muchas personas que necesitan una transfusión todos los días. Estamos concientizando y motivando la participación, pero al mismo tiempo llevamos todo lo necesario para que puedan hacerlo a la vuelta de sus casas”.

Para poder donar, los interesados deben asistir con su documento, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, haber desayunado antes y sentirse en buen estado de salud. Además, no deben padecer enfermedades infectocontagiosas y haber esperado dos meses desde la última donación.