Y finalmente, Osvaldo, de la Unión Bonifatese Madonna del Rosario, dijo: “Venimos desde el partido de San Martín a participar. A mí emociona este festejo porque me cuerdo de mi viejo y mis nonos, y hoy vivimos una gran alegría. Tengo a mi hijo hoy bailando siguiendo las tradiciones”.

Norberto, de la asociación San Nicolás de Bari, comentó: “Estoy emocionado porque mi papá era hijo de italianos. Es un recuerdo para él. Fueron muy trabajadores e hicieron grande a la Argentina”. Por su parte, Antonio, de la María Santísima Anunciata, comentó su experiencia. “Yo tengo 70 años de argentina y esto me hace recordar mucho lo que es Italia. Añorar a mis padres y mi familia, es un día de nostalgia”, recordó.

Durante la jornada sonaron los himnos de Argentina y de Italia, y hubo presentaciones en vivo del Ballet All Uso Nostro, del Ballet Municipal de Danzas Italianas, y del Coro de la Sociedad Italiana del partido de San Martín.

“Le quiero agradecer nuevamente al intendente Andreotti -agrego- que me da la posibilidad de ser parte del área de Cultura para dedicarme a los italianos, para llevar adelante estos eventos de nuestra tradición. Yo creo que gran parte de todo San Fernando se lo debemos a nuestros italianos. Estos pequeños actos hacen que todos ellos se sientan mejor”.

“Estamos para siempre agradecidos por todo lo que hicieron por la ciudad. Es importante que el Municipio que representa a todos los vecinos este presente. Buscamos acompañar a todos los eventos que organice la comunidad, y en este no podíamos faltar”, completó.

El intendente Luis Andreotti homenajeó a los representantes de la comunidad ítalo argentina junto a la Federación de Asociaciones Católicas Italianas en Argentina que reúnen a las congregaciones locales. Hubo entonación de los himnos de Argentina e Italia; hubo danza y coro en vivo; y una misa. “Buscamos acompañar a todos los eventos que organice la comunidad, y en este no podíamos faltar”, manifestó el jefe comunal.