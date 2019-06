Y mientras el intendente construye facultades de dudosa calidad académica, los vecinos de José C. Paz...

Las emprendedoras contaron sus experiencias personales sobre cómo les había surgido la idea de llevar a cabo esos proyectos y cuánto contribuyeron con ellas, no sólo en el plano económico, sino también para brindarles independencia personal. Como el caso de Eugenia, que hace un par de años decidió abrir un almacén en su casa para mantener el ingreso de dinero pero también para estar cerca de sus hijos y poder disponer de sus propios horarios.

El viernes por la tarde, la senadora provincial Daniela Reich y el concejal y precandidato a intendente de José C. Paz Ezequiel Pazos se reunieron con un grupo de mujeres emprendedoras y comerciantes de diferentes barrios del distrito. El encuentro tuvo lugar en la plazoleta frente al banco rojo que recuerda a las víctimas de violencia de género, en el corredor de la Ruta 197.