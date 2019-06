“Quiero felicitar a todos los vecinos de esta maravillosa localidad porque en estos cuatro años dejaron de ser el patio trasero del partido de Escobar para conformar su gloriosa puerta de entrada. Esa transformación no se radica solamente en las postas y cámaras de seguridad que instalamos, ni en la ampliación de la Unidad de Diagnostico Precoz y sus camas de internación, ni en todas las calles que arreglamos ni tampoco en todas las reformas que hicimos aquí. Todas ellas sostienen un proyecto que sigue, porque vamos a seguir trabajando y tenemos muy claro lo que hay que hacer para continuar mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk, acompañado por la diputada nacional Laura Russo y el presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Pablo Ramos.

