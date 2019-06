Y mientras el intendente construye facultades de dudosa calidad académica, los vecinos de José C. Paz...

Durante la presentación, Iván Ramírez Devia habló sobre situaciones riesgosas respecto al uso de las redes sociales. “Comienzan siendo divertidas, pero que pueden desembocar en tragedias, como el acoso y el ciberbullying”, apuntó. Además, recomendó no hablar con extraños y reconocer cuándo un perfil es falso. Y planteó tres pasos a seguir frente a un acoso o posible situación de riesgo: “Hablar con los padres o con un mayor; denunciar en las redes sociales; y bloquear en las redes sociales”.

En el auditorio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el especialista dijo: “Le puse el título de ‘Youtubers’ porque me parecía que era la forma de engancharlos. La diversión en las redes sociales en un punto. Pero también existen serios riesgos en ellas. En las charlas, tuvimos chicos desde los diez a los catorce años. Todos tienen celular, Instagram, canal de Youyube. Es muy bueno que existan estas posibilidades de charlar con los chicos para marcarles ciertas pautas y cuidados”.