Al respecto, el intendente señaló: “Desde la aplicación de estos concursos, no solo damos la misma posibilidad a todos los empleados, sino que también reconocemos su mérito, el compromiso y el esfuerzo durante todos sus años de servicio público. Queremos que todos los empleados se sientan cuidados, por eso junto a ATE y STM trabajamos constantemente en mejorar las condiciones laborales y dar más derechos a quienes llevan adelante día a día este municipio”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com