Marta, vecina de Don Torcuato, agradeció la entrega de sus lentes y comentó: “Estoy muy feliz y me gusta que Zamora venga a charlar un rato con nosotros sobre los avances que hay en la localidad”. Ricardo, por su parte, manifestó: “Agradezco la colaboración porque estaba lejos de renovar mis anteojos. Ojalá que pronto inauguren el hospital porque va a ser muy importante para los torcuatenses”.

“El intendente Zamora tuvo la decisión política de acompañar a todos nuestros adultos mayores. Muchos de ellos no cuentan con los recursos para hacerse los lentes o renovarlos, así que el Estado municipal extiende su mano para que puedan hacerlo”, dijo la concejal Gisela Zamora.