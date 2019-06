“La necesidad de su defensa no es caprichosa, va mas allá de lo planteado por que surge de un contexto actual que requiere de la sensibilidad social para no innovar en cuestiones que ayudan a sobrellevar este duro presente por el que atraviesan los Estados municipales, que se ven afectados por el cierre de fabricas, pymes, morosidad o incobrabilidad por parte de los contribuyentes”, sostuvo el dirigente sindical en un comunicado.

Ante una posible impugnación del cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene a empresas, en el marco de una causa de la ex Esso -hoy Axion- contra la Municipalidad de Quilmes sobre la cual la Corte Suprema debe expedirse, Victorio Pirillo, secretario general del STMVL y secretario de Comunicación de la CGT, hizo público su “apoyo a la defensa esgrimida por todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, respecto de considerarla parte de la autonomía municipal y que en este caso configura el 35 por ciento de sus ingresos”.