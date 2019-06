Y mientras el intendente construye facultades de dudosa calidad académica, los vecinos de José C. Paz...

Fue a razón de un pedido de informes del concejal Alejandro Collia que se dio una situación muy particular...

Por último, la dirigente comentó que “nosotros reclamamos por una Ley Federal de Servicios Públicos, que esté centrada en un esquema de tarifas justas, razonables y no confiscatorias”. “Necesitamos racionabilidad en los aumentos que aplican las empresas, y esto está asociado en el concepto de pobreza energética, que se da cuando una persona gasta más del 10 por ciento de su salario en servicios. Un ciudadano no puede tener que elegir entre comer y pagar tarifas”, cerró.

“En noviembre del año pasado, la agrupación Renacer Peronista que yo represento, acompañada por un montón de vecinos, presentó una nota con cerca de dos mil firmas pidiendo un congelamiento de las tasas municipales, lo mismo que los intereses por mora, y que se contemple la situación de comercios y pymes que no podían pagar la Tasa de Seguridad e Higiene. Ese pedido está cajoneado no sabemos dónde”, recordó. “Recién ahora el intendente se dio cuenta que las tarifas ahogan a los vecinos y decide tomar algunas medidas paliativas, por eso creo que son medidas electoralistas y que responden a una nueva estrategia de marketing”, finalizó la dirigente.

La precandidata a intendente consideró que “Tres de Febrero sufre las consecuencias del modelo de Cambiemos”, y que “el intendente Diego Valenzuela responde a ese signo político y no ha tomado medidas para palear la situación”. “El Estado municipal ahoga a la población del distrito, como los comerciantes, que padecen una situación crítica por la baja venta y las elevadas tarifas, y a la vez sufren los aumentos de la Tasa de Seguridad e higiene o las contribuciones municipales”, añadió, y reclamó: “El gobierno municipal tiene que tomar nota de la crisis económica, que nos atraviesa a todos”.