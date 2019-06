“El trabajo que hacen es clave porque sin ellos no podríamos llegar a nuestros vecinos y difundir las actividades que se realizan desde el municipio y el Honorable Concejo Deliberante. Tienen un compromiso y una vocación muy profesional”, señaló la presidenta del HCD, Alejandra Nardi.

A su vez, el jefe comunal valoró el camino construido en Tigre en pos de la unidad de todos los sectores políticos y agregó: “Hay una realidad social que están atravesando nuestros vecinos, los comerciantes y las pymes que no da para más. Cambiemos le erró a su política económica y nosotros pensamos en la comunidad, porque que creemos que hay que consolidar la unión nacional para terminar con el ajuste”.