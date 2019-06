Horacio Telias, periodista de “Somos Zona Norte”, expresó: “El agasajo siempre te hace sentir bien y valorado. El intendente decía que es su último festejo del Día del Periodista en el cargo, y la verdad que lo extrañaremos mucho, porque a lo largo de estos años se trabajó muy cómodamente en San Fernando, con mucha libertad. No es común encontrar dirigentes políticos como Luis Andreotti que te digan que preguntes lo que quieras, con la capacidad de contestar lo que uno le pregunta y sin ataduras”.

Tras siete años y medio de gestión, Luis Andreotti expresó: “Es importante compartir este día con los periodistas y agradecerles en mi caso el acompañamiento en estos casi ocho años que fueron importantes. Todos los años hemos festejado el Día del Periodista y realmente, en todas las obras que se hacen en los municipios, el periodista local tiene mucho que ver, porque es el que las difunde. De lo contrario, no podríamos dar a conocer lo que hacemos y lo que necesitamos”.